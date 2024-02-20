القومي للسينما يعرض 3 أفلام بأوبرا الإسكندرية السبت المقبل

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية في السابعة مساء السبت المقبل، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.



وذكر المركز القومي للسينما، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بمختلف محافظات الجمهورية..مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، عرض ثلاثة أفلام هي الفيلم الروائي القصير "ثالثهما" إخراج حمدي وهبة، ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية ما بين الاتفاق والاختلاف، الفيلم الروائي القصير "باب البحر" إخراج إسراء أسامة، ويناقش رحلة ذاتية لفتاة تقرر الابتعاد عن والديها لتكتشف معنى الاستقلال في رحلة لاكتشاف الذات، والفيلم التسجيلي "البر المزيون" إخراج أحمد عصام، ويدور بشكل توثيقي عن بحيرة المأمور وطبيعة المكان والتي تشكلت من خلال ظروف طبيعية، يحاكيها الفيلم.



وأشار المركز القومي للسينما إلى أنه سيتم عرض الأفلام الثلاثة في حضور الجمهور كما سيتم عقد ندوة عقب عرضها يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، ويتم خلالها مناقشتها مع الجمهور.



يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، شهريا، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، والحضور متاح مجانا للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات.