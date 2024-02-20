محافظ السويس: استمرار تطوير المدن السكنية القديمة لتوفير حياة كريمة

أكد محافظ السويس عبدالمجيد صقر استمرار أعمال التطوير بالمدن السكنية القديمة لتوفير حياة كريمة لسكان المدن التي مر على إنشائها سنوات طويلة، مشددًا على الجهات المعنية والشركات المنفذة بتكثيف الأعمال العمل للانتهاء من التطوير.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم مدينة الإيمان بحي الأربعين؛ لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري في عمارات وشوارع المدينة.



ووجه المحافظ مسئولي هيئة قناة السويس وإدارة المياه والمرافق العامة بسرعة رفع كفاءة خطوط المياه والصرف الصحي بالمنطقة والبنية الأساسية للعمارات وعمل أرصفة بين العمارات والإنارة العامة، ثم في النهاية عمل المنظر الجمالي للمدينة.



وكلف رئيس حي الأربعين بمراجعة جميع تراخيص المحلات والأكشاك والأنشطة الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة.



وأكد الالتزام بخطوط التنظيم ومنع إقامة أية أنشطة مقلقة للراحة أو كافتيرات أو مقاهي، والالتزام بالتوجيهات للحفاظ على المدينة، مشددا على توقيع المخالفات والغرامات على من يخالف ذلك.



على صعيد آخر، بحث محافظ السويس مع رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي وأمين عام الجامعة الدكتورة رنا زيدان، سبل زيادة التعاون بمجالات جديدة لدعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام.



وثمن المحافظ دور الجامعة وكلياتها المتخصصة في تنمية المجتمع ومسيرة التنمية الشاملة القائمة بالمحافظة، وكذلك دورها الجوهري في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.



وأشار إلى دور الجامعة الكبير في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها السويس خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا الدعم الدائم لتحقيق مزيد من الإنجازات الملموسة والتطوير الشامل في كافة المجالات المتنوعة.