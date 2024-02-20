الأوبرا تقدم النداهة في 3 أمسيات على مسرح الجمهورية

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، العرض الفني "النداهة" لفرقة فرسان الشرق للتراث، ومن تصميم وإخراج رجوى حامد، والمخرج المنفذ كريمة بدير، في 3 أمسيات تبدأ، في الثامنة مساء أيام الخميس، والجمعة، والسبت المقبلين، على مسرح الجمهورية.



وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقديم عرض "النداهة" في 3 أمسيات يأتي تجسيدا لأهداف الثقافة المصرية الرامية لنشر مختلف ألوان الإبداع الجاد، ويدور حول التساؤلات التي تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.



وأشارت إلى أن عرض "النداهة" إعداد موسيقي محمد خالد وتصميم إضاءة رضا إبراهيم وديكور وملابس أنيس إسماعيل، ويؤدي الأدوار الرئيسية ياسمين بدوي (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، باسم مجدى (القلب)، محمد هلال (الأخ)، أمجد عبدالعزيز (المجذوب).



يذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفني عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.