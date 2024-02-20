فصائل فلسطينية تستهدف قوة للاحتلال تحصنت داخل منزل في خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف قوة للاحتلال تحصنت بأحد المنازل في خان يونس قوامها 6 أفراد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



واستهدفت فصائل فلسطينية دبابتين من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المجاعة تتعمّق في قطاع غزة ونُحذر من كارثة إنسانية عالمية يروح ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء وندعو روسيا والصين وتركيا لكسر الحصار والضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية.

وفي بيان؛ ذكر المكتب الإعلامي الحكومي: تتعمَّق يوماً بعد يوم المجاعة في محافظات قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة 2,400,000 إنسان، وتتعمّق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700,000 مواطن فلسطيني مازالوا يتواجدون في المحافظتين المذكورتين تحديداً.