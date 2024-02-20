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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يستقبل عمار الحكيم ووفد من حماس يصل القاهرة ومفاجأة لجماهير الأهلي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


السيسي يستقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث استقبل الرئيس السيسي، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.


ممثل جنوب أفريقيا: إسرائيل تُطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين
قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

برئاسة هنية..وفد من حركة حماس يصل القاهرة لمناقشة الأوضاع والتوصل لهدنة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث وصل وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة؛ لمناقشة الأوضاع بقطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.


كهربا مش عايز يسافر.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن المباراة المقبلة للفريق
 عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "تفاصيل صدام بين كولر وكهربا ومدحت شلبي يعلق: يا تسافر غانا مع الفريق يا شكرًا".


من 11 لـ 5 مساء.. مفاجأة بشأن أنباء قطع الكهرباء في رمضان
 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" من الساعة 11 وحتى 5.. عمرو أديب يتحدث عن أنباء قطع التيار الكهربائي في رمضان: اتكلموا مع الناس".

 

10 درجات| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وارتفاعا في سرعات الرياح، ولكن اعتبارًا من اليوم نشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، وسيكون هناك انخفاض في السحب.


لا تنخدعوا| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر المواطنين من هذا الأمر
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

إعلام إسرائيلي: الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أوضح الإعلام الإسرائيلي عن مسئولين عسكريين أن الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح الفلسطينية.


تدريبات عسكرية لمدنيات أوكرانيات لتعويض نقص المقاتلين الذكور |شاهد
بدأ الجيش الأوكراني تدريب النساء المدنيات على الفنون القتالية مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الثاني.


وزير العدل الفلسطيني: غالبية الدول تؤكد عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قال إن غالبية الدول تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني.

 

 

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