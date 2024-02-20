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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يرد على جمال علام: أنا لاعب دولي ودرست التدريب

ميدو
ميدو

رد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التصريحات الأخيرة حول تعيين علاء نبيل فى منصب المدير الفني للاتحاد.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "جمال علام طالع يقول فى الإعلام أن أنا مش بعرف حاجة وأن علاء نبيل معاه كل الشهادات اللازمة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو أمر خطأ وغير حقيقي.

وأضاف: "أنا لاعب دولي ودرست تدريب وعملت مدرب فى أكبر الأندية وأعلم جيدا ما أقوله، وللأسف مينفعش تعيين مدير فني فى اتحاد الكرة لا يملك الرخص التدريبية اللازمة حتي يقوم بتدريسها للمدربين.

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