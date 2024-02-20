محافظ الغربية: حريصون على إقامة معارض "أهلاً رمضان" لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، حرص المحافظة على إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع أنحاء المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الغلاء والتصدى للتجار المستغلين، وحتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الغربية، اليوم/الثلاثاء/، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة طنطا، لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

أشاد المحافظ بدور المنطقة الشمالية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وبتنوع المنتجات داخل المعرض التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

خلال تفقده لأركان المعرض، أجرى رحمي حوارًا مع المواطنين الموجودين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة على مدار الشهر الفضيل.

أشار رحمي إلى أن الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

على هامش الجولة، تفقد المحافظ عددًا من المحال التجارية ومحال بيع الفواكه والخضروات للتأكد من أسعار السلع.