عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوافق على إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة

المتحدث الرسمي لمحافظة
المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبدالباقي

قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبدالباقي إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط برئاسة المحافظ أشرف الداودي وافق على إقامة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة وطرح المجمع الصناعي الحرفي للمستثمرين.


وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم الموافقة على إقامة شركة "باترا" لتصنيع الإسفنج والمراتب على مساحة 10 آلاف م2 برأس مال مليون و350 ألف دولار أمريكي بطاقة 70 عاملًا.


وأوضح أنه تم الموافقة على إقامة شركة "الأقصر" لتصنيع المراتب وسوست المراتب على مساحة 22 ألف م2 برأس مال 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي بطاقة 137 عاملًا.


وتابع أن المجلس وافق على الطلب المقدم من شركة "CFC" للأعلاف والكيماويات (ش.م.م) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير 2025، والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2025.


ولفت إلى أن المجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء، مشيرا إلى أن المحافظ يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.


وفي السياق، أعلن محافظ قنا طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمستثمرين خلال شهر مقام على مساحة 840 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكة وعددًا من الماكينات المكملة لها و4 ورش صناعات صغيرة وفصل محو أمية، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، و150 فرصة عمل غير مباشرة.


وأضاف أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يعد أحد المشروعات التنموية التي نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

ترشيحاتنا

خبير: واشنطن تحاول منح الاحتلال فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق

ضوء أخضر .. أول تعليق صيني على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

مصر: نأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

تفاصيل مشاركة ميدو في "شارك تانك" .. غدا

لماذا كان النبي يكثر الصيام في شعبان؟ .. اعرف السر

التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ