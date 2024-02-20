محافظ قنا يوافق على إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة

قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبدالباقي إن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط برئاسة المحافظ أشرف الداودي وافق على إقامة مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة وطرح المجمع الصناعي الحرفي للمستثمرين.



وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم الموافقة على إقامة شركة "باترا" لتصنيع الإسفنج والمراتب على مساحة 10 آلاف م2 برأس مال مليون و350 ألف دولار أمريكي بطاقة 70 عاملًا.



وأوضح أنه تم الموافقة على إقامة شركة "الأقصر" لتصنيع المراتب وسوست المراتب على مساحة 22 ألف م2 برأس مال 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي بطاقة 137 عاملًا.



وتابع أن المجلس وافق على الطلب المقدم من شركة "CFC" للأعلاف والكيماويات (ش.م.م) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير 2025، والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2025.



ولفت إلى أن المجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء، مشيرا إلى أن المحافظ يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.



وفي السياق، أعلن محافظ قنا طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمستثمرين خلال شهر مقام على مساحة 840 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكة وعددًا من الماكينات المكملة لها و4 ورش صناعات صغيرة وفصل محو أمية، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، و150 فرصة عمل غير مباشرة.



وأضاف أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يعد أحد المشروعات التنموية التي نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

