عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية فلسطين: الفشل الدولي في تأمين وصول المساعدات لغزة "سقوط أخلاقي"

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الأساسية خاصة فئة الأطفال منهم في قطاع غزة، سقوط أخلاقي أمام اختبار الإنسانية.

أوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن كافة التقارير الدولية تجمع على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل أو بآخر لأبشع أشكال الإبادة.

أضافت: إذاً يشاهد العالم كارثة ومأساة إنسانية حقيقية يعيشها أطفالنا في قطاع غزة تتسع دوائرها وتتعمق وتنتشر يوماً بعد يوم في صفوفهم، دون أن تجد صرخاتهم ومعاناتهم أية آذان صاغية سوى بعض التصريحات والمواقف التي تشخص حالتهم في احسن أحوالها، دون أن يتحلى المجتمع الدولي بالمسؤولية والجرأة على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإنقاذ كامل الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتهددها الإبادة على مدار الساعة، كما يشاهد العام عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وهم يتدافعون باستماتة للوصول إلى أية قافلة مساعدات تصل إلى شمال قطاع غزة أو أي منطقة أخرى في القطاع، في تعبير مكثف يعكس حجم المجاعة والحاجة الإنسانية لتلك المساعدات على شحها وندرتها، علما أن قوات الاحتلال تقوم بقصف تلك الشاحنات باستمرار.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية، ماذا يحتاج المجتمع الدولي إن بقي لديه ضمير أو أخلاق مشهد أوضح من تلك المشاهد وآلاف المواطنين يتدافعون ويهرعون طلباً للمساعدات؟.

قالت الوزارة أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، لافته إلى أنه لا يوجد أي تبرير أخلاقي في فشله في تأمين المساعدات للجياع في قطاع غزة.

وزارة الخارجية الفلسطينية قطاع غزة المساعدات الانسانية الأطفال في قطاع غزة أبشع أشكال الإبادة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

نشر أخبار كاذبة.. نظر معارضة محمد رمضان على حبسه سنة غدا

فلسطين تشكل لجنة من أجل مقاضاة الاحتلال لقرصنته أموال الضرائب

بدون الوقوف في الطوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

سوء التغذية.. وفاة 27 طفلا سودانيا في معسكرات اللاجئين بتشاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نزداد قوة.. وزير الدفاع الروسي: طول أمد الحرب على أوكرانيا في صالحنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ