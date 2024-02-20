خارجية فلسطين: الفشل الدولي في تأمين وصول المساعدات لغزة "سقوط أخلاقي"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الأساسية خاصة فئة الأطفال منهم في قطاع غزة، سقوط أخلاقي أمام اختبار الإنسانية.

أوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن كافة التقارير الدولية تجمع على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل أو بآخر لأبشع أشكال الإبادة.

أضافت: إذاً يشاهد العالم كارثة ومأساة إنسانية حقيقية يعيشها أطفالنا في قطاع غزة تتسع دوائرها وتتعمق وتنتشر يوماً بعد يوم في صفوفهم، دون أن تجد صرخاتهم ومعاناتهم أية آذان صاغية سوى بعض التصريحات والمواقف التي تشخص حالتهم في احسن أحوالها، دون أن يتحلى المجتمع الدولي بالمسؤولية والجرأة على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإنقاذ كامل الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتهددها الإبادة على مدار الساعة، كما يشاهد العام عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وهم يتدافعون باستماتة للوصول إلى أية قافلة مساعدات تصل إلى شمال قطاع غزة أو أي منطقة أخرى في القطاع، في تعبير مكثف يعكس حجم المجاعة والحاجة الإنسانية لتلك المساعدات على شحها وندرتها، علما أن قوات الاحتلال تقوم بقصف تلك الشاحنات باستمرار.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية، ماذا يحتاج المجتمع الدولي إن بقي لديه ضمير أو أخلاق مشهد أوضح من تلك المشاهد وآلاف المواطنين يتدافعون ويهرعون طلباً للمساعدات؟.

قالت الوزارة أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، لافته إلى أنه لا يوجد أي تبرير أخلاقي في فشله في تأمين المساعدات للجياع في قطاع غزة.