واقف نايم.. رضا عبد العال يفتح النار على جوميز

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على نتيجة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي امس الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تلفزيونية "جوميز مدرب الزمالك الجديد واقف على الخط "نايم" .. وعبد الله السعيد كان أداؤه سيئا خلال مواجهة الإسماعيلي".

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالجزائر.

وحسم التعادل السلبى قمة الزمالك والإسماعيلى التي جمعتهما امس، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز 13 فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في 3، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.