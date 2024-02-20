محلل: واشنطن تضع الشعب الفلسطيني وحركة حماس في بوتقة واحدة

كشف مهدي عفيفي، المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، عن أن واشنطن تضع الشعب الفلسطيني بما فيه حركة حماس في بوتقة واحدة وبالتالي فإن العقاب يكون جماعيا.

وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الإدارة الأمريكية لن تتنازل عن دعم مواقف دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هناك ضغوطا من المواطن الأمريكي على إدارة بايدن بشأن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين ويزداد الضغط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري.

وقال إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، لأن النظام الصهيوني يرى المضي قدما في مشوار المفاوضات إلى ما لا نهاية وكل فترة يحقق مكاسب جديدة.

وأوضح أن الهدف الأساسي الإسرائيلي هو القضاء على القضية الفلسطينية من خلال تقليل المساحة التي يشغلها الفلسطينيون والدفع بهم إلى الدول المجاورة.