الأمانة الفنية: الحوار الوطني يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية

قالت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا نحتفل اليوم، بالعدالة الاجتماعية، وتؤمن مصر أنها الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع، ولذلك تحرص الدولة دائماً لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة الكريمة لكل المصريين.

وأكدت في بيان لها قبل قليل، أن جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.