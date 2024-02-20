متأثرا بإصابته.. وفاة أب في حادث انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالإسماعيلية

لقي أب مصرعه متأثرا بإصابته في حادث إنفجار إسطوانة الغاز بمنزله بالمحسمة القديمة بالإسماعيلية.



وكان شخصان أصيبا بحروق في إنفجار إسطوانة غاز بمنزل بالإسماعيلية.

تلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخصان بحروق في إنفجار إسطوانة غاز بمنزل بالمحسمة القديمة الإسماعيلية.

تبين إصابة كلا من مصطفي شعبان، بحروق من الدرجة الثالثة، ووفاة والده متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر وغيبوبة تامة وتوقف في عضلة القلب.

كما تبين أن السبب انفجار في منظم الأنبوبة.

تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفي المجمع الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.