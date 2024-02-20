خبير: واشنطن تحاول منح الاحتلال فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق

قال الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل سافر، وتضع نفسها مع إسرائيل ضد العالم، موضحا أن واشنطن تحاول أن تعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز لم يتحقق.



وأضاف أحمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتعرض لحرب شرسة بشأن دفاعها عن القضية الفلسطينية، موضحا أن موقف مصر منذ اللحظة الأولى واضح وثابت ولن ولم يتغير تجاه القضية.

وأشار أحمد فؤاد، إلى أن الجانب الفلسطيني، يرفض كل طلبات الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، لافتا إلى أن مصرهي الدولة الوحيدة التي أعادت الفلسطينيين إلى أرضهم.



وتابع أحمد فؤاد، أن إسرائيل تنفذ حرب نفسية الآن وآلاعيب تفاوضية من أجل الضغط على المفاوض الفلسطيني، مبينا أن مصر تدعم المفاوض الفلسطيني وهو ما يحفظ أيضا أمنها القومي في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والضغط على سكان القطاع للتهجير القسري.



وأكد أحمد فؤاد، أن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في قطاع غزة، يُعقد العملية التفاوضية، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى السلام بعد الاقتراب من حافة الهوية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوقع أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن يكون هناك هدنة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، مع الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، في ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية.