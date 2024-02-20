فرنسا تطالب رواندا بوقف دعم المتمردين شرق الكونغو الديمقراطية

قالت فرنسا يوم الثلاثاء إنها "قلقة للغاية" بشأن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعت رواندا إلى وقف دعمها لجماعة إم23 المتمردة التي كثفت هجومها مؤخرا.

وتنفي رواندا دعم متمردي إم23، على الرغم من أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة قالوا إنها تمول وتقاتل إلى جانب الجماعة.

وقالت فرنسا في بيان حكومي إن "فرنسا تدين استمرار هجمات إم23 بدعم من رواندا ووجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية"، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة على رواندا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت "ندعو رواندا إلى وقف كل دعم لحركة إم23 والانسحاب من الأراضي الكونغولية"، مؤكدة دعمها لعملية وساطة إقليمية لإنهاء الصراع.