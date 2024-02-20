عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تطالب رواندا بوقف دعم المتمردين شرق الكونغو الديمقراطية

صدى البلد

قالت فرنسا يوم الثلاثاء إنها "قلقة للغاية" بشأن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعت رواندا إلى وقف دعمها لجماعة إم23 المتمردة التي كثفت هجومها مؤخرا.

وتنفي رواندا دعم متمردي إم23، على الرغم من أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة قالوا إنها تمول وتقاتل إلى جانب الجماعة.

وقالت فرنسا في بيان حكومي إن "فرنسا تدين استمرار هجمات إم23 بدعم من رواندا ووجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية"، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة على رواندا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت "ندعو رواندا إلى وقف كل دعم لحركة إم23 والانسحاب من الأراضي الكونغولية"، مؤكدة دعمها لعملية وساطة إقليمية لإنهاء الصراع.

شرق الكونغو الديمقراطية المتمردين شرق الكونغو الديمقراطية إم23 القوات الرواندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

ترشيحاتنا

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ