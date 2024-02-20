عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ البحر الأحمر: تخصيص أراض لإقامة مراكز شباب بالمناطق المحرومة

اللواء عمر حنفي ،
اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الاحمر

وافق اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الأحمر ، علي مطالب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص عدد من الأراضي بمختلف المدن المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ البحر الأحمر اليوم ، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة ، في إطار الزيارة التفقدية بناءا علي طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر.

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، خلال اللقاء أن هناك عدة مطالب للمواطنين أهمها تخصيص أراضي من قبل المحافظة في الاماكن التي لايوجد بها مراكز شباب، وذلك لإقامة ملاعب عليها بالتعاون بين اللجنة والوزارة والمحافظة.

أكد رئيس لجنة الشباب ، أن تخصيص اراضي من المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها سيساعد في ا للحفاظ علي الشباب كما سيحافظ عليهم من مشاكل الادمان وعدم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال السئ.

من جانبه كلف اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الاحمر ، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة ، بسرعة تقديم خريطة متكاملة خلال اسبوعين لانشاء مراكز شباب وملاعب بالمناطق المحرومة في المدن السبع التابعة للمحافظة ، علي أن تكون البداية في الغردقة ورأس غارب ، وذلك لسرعة اصدار قرارات التخصيص للاماكن المقترحة .

طالب الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة ، وذلك لسرعة انشاء القرية الأولمبية بالغردقة ، لاسيما أنه سيتم بيع ارض الاستاد من خلال نظام الاستبدال ووضع أموالها في انشاء القرية الأولمبية.

من جانبه طالب اللواء عمر حنفي ، من الادارة الهندسية بالمحافظة بسرعة بحث اسباب تأخر استخراج رخصة الهدم ، والعمل علي استخراجها في اسرع وقت حتي يتم إقامة القرية الأولمبية  من قبل وزارة الشباب.

وفي سياق متصل وجه الدكتور محمود حسين الشكر لمحافظ البحر الاحمر ، علي الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الشباب ، مؤكدا أن محافظ البحر الاحمر يقدم نموذج يحتذى به في التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة وهو ما سيؤدي إلي ثمار يجنيها شباب البحر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

ترشيحاتنا

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ