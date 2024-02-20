محافظ البحر الأحمر: تخصيص أراض لإقامة مراكز شباب بالمناطق المحرومة

وافق اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الأحمر ، علي مطالب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص عدد من الأراضي بمختلف المدن المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ البحر الأحمر اليوم ، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة ، في إطار الزيارة التفقدية بناءا علي طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر.

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، خلال اللقاء أن هناك عدة مطالب للمواطنين أهمها تخصيص أراضي من قبل المحافظة في الاماكن التي لايوجد بها مراكز شباب، وذلك لإقامة ملاعب عليها بالتعاون بين اللجنة والوزارة والمحافظة.

أكد رئيس لجنة الشباب ، أن تخصيص اراضي من المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها سيساعد في ا للحفاظ علي الشباب كما سيحافظ عليهم من مشاكل الادمان وعدم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال السئ.

من جانبه كلف اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الاحمر ، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة ، بسرعة تقديم خريطة متكاملة خلال اسبوعين لانشاء مراكز شباب وملاعب بالمناطق المحرومة في المدن السبع التابعة للمحافظة ، علي أن تكون البداية في الغردقة ورأس غارب ، وذلك لسرعة اصدار قرارات التخصيص للاماكن المقترحة .

طالب الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة ، وذلك لسرعة انشاء القرية الأولمبية بالغردقة ، لاسيما أنه سيتم بيع ارض الاستاد من خلال نظام الاستبدال ووضع أموالها في انشاء القرية الأولمبية.

من جانبه طالب اللواء عمر حنفي ، من الادارة الهندسية بالمحافظة بسرعة بحث اسباب تأخر استخراج رخصة الهدم ، والعمل علي استخراجها في اسرع وقت حتي يتم إقامة القرية الأولمبية من قبل وزارة الشباب.

وفي سياق متصل وجه الدكتور محمود حسين الشكر لمحافظ البحر الاحمر ، علي الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الشباب ، مؤكدا أن محافظ البحر الاحمر يقدم نموذج يحتذى به في التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة وهو ما سيؤدي إلي ثمار يجنيها شباب البحر.