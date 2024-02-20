موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يبحث العديد من عشاق كرة ابقدم على موعد مواجهة إنتر ميلان ونظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب جيوزيبي مياتزا، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

تقام مباراة إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جيوزيبي مياتزا بميلان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

تنقل مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وذلك على قناة bein sports 1.

قمة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

تغلف قمة إنتر وأتلتيكو ذكريات ثأرية إذ يسعى نيراتزوري للانتقام من خسارته أمام الفريق المدريدي عام 2010، في نهائي السوبر الأوروبي، وهي المواجهة الوحيدة التي جمعتهما معا عبر التاريخ.

وكان إنتر حينها بطل دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو المتوج بلقب الدوري الأوروبي.

ورغم الجيل التاريخي للإنتر الذي توج بالثلاثية التاريخية قبل عدة أشهر، من موعد تلك المباراة، إلا أن الفريق تلقى خسارة مدوية أمام الروخيبلانكوس، بهدفين نظيفين، سجلهما الراحل خوسيه أنطونيو رييس، والمعتزل سيرجيو أجويرو.

موسم استثنائي

ويطمح إنتر لاستكمال ما بدأه في الموسم الماضي حيث بلغ نهائي دوري الأبطال، قبل أن يفقد اللقب بالخسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي.

وفي الموسم الجاري، يقدم إنتر موسما استثنائيا في جميع البطولات، إذ توج بالسوبر الإيطالي على حساب نابولي، بينما خاض 6 مباريات بدوري الأبطال دون خسارة (فاز 3 وتعادل 3).

وفي الدوري الإيطالي، يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن يوفنتوس، وله مباراة مؤجلة إن فاز بها سيبتعد بفارق 12 نقطة عن بيانكونيري.

وهزم إنتر مرة واحدة في أول 25 جولة بالدوري هذا الموسم، فيما حقق 20 انتصار و3 تعادلات.

ويمتلك إنتر أسلحة فعالة في مختلف الخطوط، تسهم بشدة في توهجه هذا الموسم، وتمنحه تنوعا كبيرا أمام خصومه.

ويملك إنتر باستوني صاحب التمريرات الطولية الفريدة، وخط الوسط المتنوع بوجود باريلا، هاكان ومخيتاريان، إضافة إلى الأجنحة.

وبجانبهم، يمتلك الفريق خط هجوم قوي: لاوتارو الذي سجل 23 هدفا في 31 مباراة مع 5 تمريرات حاسمة، وتورام الذي هز الشباك 12 مرة وصنع 11 في 33 لقاء.