المعاهد الكندية في مصر تُطلق حملة "كلنا مصريين" لنشر الوعي

نظمت المعاهد الكندية في مصر CIC ندوة بعنوان "دور الثقافة والفن في بناء الإنسان" وذلك في إطار إطلاق "حملة كلنا مصريين" والتي عادت بعد 10 سنوات لتقام بجميع الجامعات المصرية، بهدف نشر الوعي بالثقافة المجتمعية للشباب، بحضور الفنان الكبير محمد صبحي، وقيادات وعمداء وطلاب cic.



وأكد الفنان محمد صبحي، خلال كلمته على أهمية دور الفن في تغيير المجتمع وبالتحديد تسليط الضوء على دور المرأة في الأعمال الدرامية، وكذلك آلية إظهار الجوانب الإيجابية في المجتمع والتوقف عن تصدير صورة سلبية عن المجتمع المصري من خلال السينما والتليفزيون.



كما تحدث الفنان محمد صبحي مع طلاب CIC عن تاريخ إنشاء مدينة سنبل وكيف ترتبط فكرتها بالمواطنين البسطاء الذين آمنوا بأعماله الفنية، وعن أهمية ارتباط الأعمال الفنية بالمواطن البسيط لإعطائه الأمل في التطور والتغيير.



وأعرب صبحي عن سعادته بوجود رؤية مستقبلية لمصر 2030 وأهمية دور الشباب والطلاب في تحقيق هذه الرؤية عن طريق العمل والتمسك بالقيم والأخلاق المصرية والاعتزاز الدائم باللغة العربية.



وخلال الندوة، تم فتح باب الأسئلة المباشرة للطلاب ومن بينها دور أصحاب القدرات الخاصة، حيث أكد الفنان محمد صبحي في إجابته أنه طالب دائمًا بتغيير اسم أصحاب القدرات الخاصة لـ "أصحاب القدرات الفائقة" لإيمانه بمشاركتهم الفعالة في المجتمع.



كما تطرق الفنان محمد صبحي في حديثه عن الأحداث في فلسطين، معربًا عن غضبه وحزنه الشديد منذ طفولته من هذه الأحداث مما شجعه لدعم القضية الفلسطينية في أعماله الفنية.



وفي ختام اللقاء، أهدى الأستاذ الدكتور مجدي القاضي، مؤسس المعاهد الكندية في مصر CIC الفنان الكبير محمد صبحي، درع تقديري لدوره في دعم الشباب والثقافة.

