ساعة الطاقة الإيجابية.. نصيحة مهمة لطرد الأفكار السلبية

وجهت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، نصيحة للمشاهدين قائلة: متعدوش صلاة الفجر لأنها هتفرق معاكم الفترة دي بالذات، لأن الساعة بتاعة الفجر فيها طاقة إيجابية ويجب البقاء في وضع الاستيقاظ حتى طلوع الشمس.



وتابع خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنها لا تتابع كل ما يضايقها ولا تشاهد ما لا يعجبها.



وقالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن الله سبحانه وتعالى أحل عكس ما نفكر فيه، وهو الإنفاق على من هم في حاجة للمساعدات، مضيفة: كل ما تمسك في حاجة تغلق باب التدفق والعكس صحيح بمعنى أن الاستغناء يفتح باب التدفق.

