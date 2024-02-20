جامعة الأزهر تطلق قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة دعما لأهالي غزة

انطلقت اليوم قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لجامعة الأزهر متوجهة إلى معبر رفح المصري؛ لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

صرح بذلك الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلال اطمئنانه على القافلة قبيل انطلاقها، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري بطنطا، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، إضافة إلى حضور أعضاء لجنة خدمة المجتمع بالجامعة.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة سيرتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشيرًا إلى أن إرسال هذه القافلة الثالثة يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا للأشقاء في غزة الذين يتعرضون لقصف وحشي من المحتل الصهيوني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي 2023م وحتى اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه القافلة سبقها إرسال قافلتي مساعدات محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية التي ضمت الملابس والبطاطين والماء والأدوية وغير ذلك مما يحتاجه أهالي القطاع.



ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى جميع المسهمين في تنظيم هذه القافلة، داعيًا المولى، عز وجل، أن يجعل هذه الجهود في ميزان الحسنات يوم القيامة، كما نسأله، تعالى، أن يحرر المسجد الأقصى من دنس الاحتلال الصهيوني.

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