مختار نوح: تنظيم الإخوان انتهى وانكشفت حقيقته أمام العالم

كشف مختار نوح المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، آخر تطورات تخلص دولة تركيا من أعضاء وعناصر جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها.

أضاف مختار نوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الإخوان انتهى تماما، والإخوان كفكرة تحتاج لوقت لكي يحدث إحلال لها، متابعا أن الإخوان يقولون أنهم من يعملون من أجل المسجد الأقصى، وجاءت حرب غزة ولم يحدث اي تطوع من اي إخواني لصالح الشعب الفلسطيني والاقصى.

وتابع مختار نوح المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان انكشفوا على حقيقتهم أمام العالم أجمع، و تنظيم الإخوان إنتهى ولكن الفكر لم يتته ويجب أن تكون هناك مقاومة شعبية لهذا الفكر.