موسي مهاجما مجلس الأمن: اختشوا على دمكم.. محدش يزايد على مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، أن ما شهدته جلسة مجلس الأمن، قائلا: " هم الأمريكان فوق البشر.. هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. هي إسرائيل إيه فوق البشر.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب..وأمريكا تتحكم في العالم، وعايزة إسرائيل تفضل في العالم، العالم ضد أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل دولة منبوذة، مفيش حد عاوز تطبيع معهم ولا علاقة، أمريكا عايزة إيه من العالم".



وقال أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ما فعلته مصر لم تفعله دول، قائلا:" بيتظاهروا أمام السفارات المصرية، ليه هو حد عمل اللى عملته مصر"، لافتا إلى أن مصر، أدخلت 102 ألف طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة.

وتابع أحمد موسى: " اختشوا على دمكم.. محدش يزايد على مصر، المساعدات بتدخل من رفح، ومفتوح على مدار الساعة.. ليه مصر واجعاكم أوي.. إحنا بنراعي ربنا.. والرئيس بيراعي ربنا والله.. وللي بتعمله مصر محدش يعمله".