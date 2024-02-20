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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن نقبله.. أحمد موسى: أمريكا تدعم النـ.ازية من خلال جيش الإرهاب الصهيـ.وني

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في خطتها على قطاع غزة وتريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مضيفا أن أمريكا تدعم النازية من خلال جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن واشنطن عليها أن تتحمل مسئوليتها.

 

وتابع «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لن يحدث، والله وما هيحصل، وأمريكا تدعم إسرائيل لضرب رفح ودفعهم نحو سيناء.. ولن نقبل به».

وأكد «أحمد موسى» أن خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح، معقبا: «مفيش ثقة في أمريكا، إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة، وأمريكا يدها ملطخة بالدماء، ودورها غير مسئول وغير أخلاقي، ولا أحد يثق بها، وتدافع عن نتنياهو المجرم، كل الشكر إلى روسيا والصين على موقفهما اليوم في جلسة مجلس الأمن، والعار على أمريكا وبريطانيا».

 

الإرهاب الصهيوني

وقال أحمد موسى، إن أمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:«أمريكا بتدي الحق لنتنياهو علشان يخلص على الشعب الفلسطيني، الكل غاضب من الإدارة الأمريكية، وتدعم الإرهاب، ومفيش أكثر من كده إرهاب».

أحمد موسى قطاع غزة تهجير الفلسطينيين مصر جيش الاحتلال أمريكا

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