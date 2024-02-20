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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف موقف مبارك من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحريك آليات عسكرية ثقيلة في محور صلاح الدين المعروف بـ فيلادلفيا، إلا بمعرفة مصر.


وتابع أحمد موسى،  خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تتحدث كثيرا فيما يتعلق بمصر، ولكن الواقع مختلف تماما، حيث إن كلامهم في الاجتماعات مغاير عما يردده المتطرفون منهم في إعلامهم.


وقال أحمد موسى، إن الإسرائيليين بيتابعونا جيدا ويحللون كل كلمة نقولها هنا، مشيرا إلى أن الإعلام الإسرائيلي ينقل عننا ويحلل كلامنا ويعرض فيديوهاتنا.


وأوضح أحمد موسى، أن الإعلام الإسرائيلي نشر تقريرا يقول فيه تعلموا من مصر كيف تؤمن حدودها، مضيفا أن هذا كلامهم عن مصر.


من ناحية أخرى، تطرق الإعلامي أحمد موسى، إلى رفض الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إقامة قاعدة عسكرية أمريكية فى مصر، قائلا إن أمريكا تقف وراء كل الإرهاب فى المنطقة والعالم.


وأوضح أنه فى 2003 أمريكا غزت العراق ودمرتها بحجة أن هناك أسلحة نووية وبعدما دمرت كل ما فيها لم تعثر على أي أسلحة مما زعمت وجودها.


واختتم أحمد موسى، إن أمريكا تعيش على الصراعات والحروب بين الدول من أجل استمرار نفوذها، وكانت تريد تدمير مصر في 2011.
 

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