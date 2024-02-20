أستاذ قانون بجامعة القدس يكشف عن توافق «أمريكي إسرائيلي» لتفريغ الأقصى من المُصلين

تراجع أعدادهم بنسبة 90% منذ 7 أكتوبر

قال الدكتور أمجد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس إن هناك اتفاقاً استراتيجيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على عدم خروج المقاومة الفلسطينية مُنتصرة في الحرب ضد قطاع غزة، كما أن هناك ضوءًا أمريكيًا أخضر لشن هجوم صهيوني ضد مدينة رفح.

وأضاف “شهاب” في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، الذي يُقدّمه الإعلامي حسام الدين حسين، أن هناك أيضاً ضوءًا أخضر «بريطاني وألماني» لشن هجوم على رفح للضغط على المقاومة الفلسطينية للاستسلام الميداني أو السياسي وذلك بفرض سلطة خارجية على قطاع غزة وبالتالي تجريد المقاومة من السلاح.

وحول حق النقض الذي استخدمته الإدارة الأمريكية ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضح شهاب أن واشنطن تعتقد أن وقف إطلاق النار يعني فقد الاحتلال الصهيوني إحدى أدوات الضغط على حماس لتحرير الأسرى الإسرائيليين.

وكشف أستاذ القانون الدولي عن توافق أمريكي إسرائيلي على التضييق على المُصلين في المسجد الأقصى لتفريغ المسجد من المُصلين حيث تراجع عدد المصلين في المسجد الأقصى بنسبة 90% منذ أحداث السابع من أكتوبر.