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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: إسرائيل لا تستطيع تحريك آلية عسكرية في محور صلاح الدين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحريك آليات عسكرية ثقيلة في محور صلاح الدين المعروف بـ فيلادلفيا، إلا بمعرفة مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إسرائيل تتحدث عن علاقاتها مع مصر ولكن الواقع مختلف تماما، موضحا أن كلام مسئولي الاحتلال في الاجتماعات مغاير عما يردده المتطرفون منهم في إعلامهم.

وقال  أحمد موسى، إن الإسرائيليين يتابعوننا ويحللون كل كلمة نقولها هنا، مشيرا إلى أن الإعلام الإسرائيلي ينقلون عنا ويحللون كلامنا ويعرضون فيديوهاتنا.

وأكد أحمد موسى، أن الإعلام الإسرائيلي نشر تقريرا يقول فيه تعلموا من مصر كيف تؤمن حدودها، مضيفا أن هذا كلامهم عن مصر.

ومن ناحية أخرى، تطرق الإعلامي أحمد موسى، إلى رفض الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إقامة قاعدة عسكرية أمريكية فى مصر، موضحا أن أمريكا تقف وراء كل الإرهاب فى المنطقة والعالم.

وأوضح أنه فى 2003 أمريكا غزت العراق ودمرتها بحجة أنه هناك أسلحة نووية وبعدما دمرت كل ما فيها لم تعثر على أي أسلحة مما زعمت وجودها.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، قائلا: إن أمريكا ا تعيش على الصراعات والحروب بين الدول من أجل استمرار نفوذها، موضحا أنها كانت تريد تدمير مصر في 2011.

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