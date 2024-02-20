الإسكندرية .. الشباب والرياضة تعلن إنطلاق مبادرة الأسرة المصرية بجميع مراكز المحافظة

أعلنت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مبادرة الأسرة المصرية، التي تبنتها مديرية الشباب والرياضة لجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وذلك في جميع مراكز الشباب.

عقدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتورة صفاء الشريف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالادارات الفنية (شباب ورياضة وطلائع وإعداد قادة)، وذلك لمناقشة خطه العمل خلال المرحلة المقبلة.

أوضحت أن مراكز الشباب ستفتح أبوابها أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة النشاط الرياضي المحبب إليهم، وكذا إتاحة وقت لتجمع الأسرة من الأب والأم والأبناء والجد والأحفاد.

تناول الاجتماع سبل انطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في شتي المجالات وكذا تنفيذ أنشطة بالجهود الذاتية داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وكشفت الدكتورة صفاء الشريف، عن تنفيذ أيام ترفيهية داخل مراكز الشباب والأندية وماراثون جري بمشاركة كافة الهيئات الشبابية والرياضية على كورنيش الاسكندرية.