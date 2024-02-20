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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي مهاجمة الحكومة: لماذا الاختباء خلف رئيس الجمهورية وعدم مصارحة المواطنين والتفاعل معهم

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه، موضحة أننا نتحدث عن إيجاد الحلول ونطرحها للحكومة من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين بشكل مستمر.

وأضافت  خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي، إن الإعلام يحاول تأدية الدور المنوط به ناحية المصريين، ويخبر الحكومة بما يعانون منه، وهو الأمر الطبيعي مستنكرة غضب الحكومة من حديث الإعلام عن الأزمات الاقتصادية مضيفة:" ليه عايزينا نسكت .. طب مين هيكلم الناس".

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: إن الإعلام والصحافة وصل لمرحلة سابقا، أنه لا يُرى ولا يُسمع بسبب سكوته وعدم تفاعله.

وتساءلت :" متى ستتحدث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للمصريين،  لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة للمواطنين من خلال أي وسيلة إعلامية راديو او تلفزيون مصرية ام عربية سواء قنوات الشركة المتحدة أو قناة صدى البلد أو اي قناة أخرى.

وواصلت موجهة حديثها للحكومة:" لماذا الاعتماد على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، لماذا لا تخاطب الحكومة الشعب عن خطتها وعملها، معقبة:" لماذا تختبئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي  خلف رئيس الجمهورية  وتعتمد عليه في الحديث إلى المواطنين".

واختتمت أن المواطنين في انتظار حلول للأزمة الاقتصادية والخروج من هذه المرحلة الحالية، ونتمنى الخروج والتفاعل والرد على المواطنين وخلع عباءة الصمت".

قصواء الخلالي مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي في المساء مع قصواء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

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