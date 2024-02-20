إبراهيم عيسى: الحكومة الحالية تتمتع بالغرور ولابد أن تنتبه إلى التواضع|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه يجب أن تتخلى الحكومة عن الإحساس الشديد بأنها تملك الحقيقة، موضحًا أن الحكومة وهي إدارة الحكم التنفيذي تصبح خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولابد أن تنتبه إلى التواضع؛ لأن إنكار المسئولية عن المشكلة يحدث بعد الإنكار لمسئولية القرارات شئ من الدفاع عن السياسية وسنوات العمل.

إبراهيم عيسى:هذا الاستخفاف يظهر من أداء الحكومة ومؤسسات الدولة

وأوضح " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم إزاحة الأزمة لأسباب وأشياء خارجة عن عمل الحكومة وهو ما يجعلنا نصل إلى مرحلة الاستخفاف، مشددًا على أن هذا خطر يحدق ويحيط بنا.

وتابع إبراهيم عيسى، قائلاً: هذا الاستخفاف يظهر من أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وهذا الاستخفاف له 3 مظاهر أولهما الاستخفاف بالعلم وهو الجانب الأخطر، حيث إن الاستخفاف بالعلم يعني الاستخفاف بالأولويات والعمل والتكاليف، موضحًا أن اتباع التواكل خطر هائل يحيط بنا في كل نواحي الحياة.