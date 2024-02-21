عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: إسرائيل لا تستطيع تحريك آلية عسكرية في محور صلاح الدين.. رسالة قوية من مندوب مصر لمجلس الأمن بشأن غزة | أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن  وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحم حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

 

أحمد موسى: إسرائيل لا تستطيع تحريك آلية عسكرية في محور صلاح الدين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحريك آليات عسكرية ثقيلة في محور صلاح الدين المعروف بـ فيلادلفيا، إلا بمعرفة مصر.

 

30 أم 29.. رئيس البحوث الفلكية يعلن عدد أيام شهر رمضان 2024

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وضع حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم "مرصد سيناء الفلكي"، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، بحضور رئيس قسم الفلك وأعضاء لجنة اختيار موقع المرصد.

 

وقف إطلاق النار.. رسالة قوية من مندوب مصر لمجلس الأمن بشأن غزة

أكد أسامة عبد الخالق مندوب مصر في مجلس الأمن، أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع أمريكا وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين .

 

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطرق كل الأبواب لمنع حدوث نكبة في غزة

أكد رياض منصور مندوب فلسطين بمجلس الأمن، :" سنطرق باب مجلس الأمن حتى يتحمل مسئوليته"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

 

مصر: نأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

أعربت مصر، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام واشنطن لحق النقض للمرة الثالثة، حسبما أفادت  قناة ”القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

 

قصواء الخلالي مهاجمة الحكومة: لماذا الاختباء خلف رئيس الجمهورية وعدم مصارحة المواطنين والتفاعل معهم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه، موضحة أننا نتحدث عن إيجاد الحلول ونطرحها للحكومة من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين بشكل مستمر.

 

فاروق الباز: السمع والبصر لن يتأثرا إذا لم يستخدمهما الإنسان في الفضاء

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز, تعليقا على إعلان وكالة الفضاء الأمريكية ناسا البحث عن متطوعين لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ لمدة عام, إن شكل الحياة بدون جاذبية مختلف تاما كونه يؤثر على السمع والكلام والبصر. 

 

موسى أحمد موسى غزة فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

حكم المديح والابتهالات النبوية.. دار الإفتاء تكشف عنه

سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-2-2024

الحكم على المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمي بالبدرشين .. اليوم

خلال ساعات.. قمر صناعي ضخم يهدد الكوكب.. ما القصة؟

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سوريا.. إصابات في انفجارات مجهولة ضد جماعات موالية لإيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. هنادي مهنا تتألق رفقة يحيى الفخراني

استخراج 70 عملة معدنية من بطن تمساح.. كيف دخلت؟

أبيض في أسود.. درة تثير الجدل بصورها الأخيرة

الحلم هيبقي حقيقة.. هنادي مهنا برفقة يحيى الفخراني من داخل كواليس "عتبات البهجة"

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ