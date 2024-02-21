أحمد موسى: إسرائيل لا تستطيع تحريك آلية عسكرية في محور صلاح الدين.. رسالة قوية من مندوب مصر لمجلس الأمن بشأن غزة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحم حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

أحمد موسى: إسرائيل لا تستطيع تحريك آلية عسكرية في محور صلاح الدين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحريك آليات عسكرية ثقيلة في محور صلاح الدين المعروف بـ فيلادلفيا، إلا بمعرفة مصر.

30 أم 29.. رئيس البحوث الفلكية يعلن عدد أيام شهر رمضان 2024

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وضع حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم "مرصد سيناء الفلكي"، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، بحضور رئيس قسم الفلك وأعضاء لجنة اختيار موقع المرصد.

وقف إطلاق النار.. رسالة قوية من مندوب مصر لمجلس الأمن بشأن غزة

أكد أسامة عبد الخالق مندوب مصر في مجلس الأمن، أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع أمريكا وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين .

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطرق كل الأبواب لمنع حدوث نكبة في غزة

أكد رياض منصور مندوب فلسطين بمجلس الأمن، :" سنطرق باب مجلس الأمن حتى يتحمل مسئوليته"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

مصر: نأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

أعربت مصر، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام واشنطن لحق النقض للمرة الثالثة، حسبما أفادت قناة ”القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

قصواء الخلالي مهاجمة الحكومة: لماذا الاختباء خلف رئيس الجمهورية وعدم مصارحة المواطنين والتفاعل معهم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه، موضحة أننا نتحدث عن إيجاد الحلول ونطرحها للحكومة من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين بشكل مستمر.

فاروق الباز: السمع والبصر لن يتأثرا إذا لم يستخدمهما الإنسان في الفضاء

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز, تعليقا على إعلان وكالة الفضاء الأمريكية ناسا البحث عن متطوعين لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ لمدة عام, إن شكل الحياة بدون جاذبية مختلف تاما كونه يؤثر على السمع والكلام والبصر.