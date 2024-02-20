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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم

نفت زوجه الفنان القدير سامي عبد الحليم ما تردد عن أنباء مرضه و قالت في تصريحات خاصة لصدى البلد أن والدها بصحة جيدة و أنه فقط يعاني من مرض السكر.

استجاب النقيب أشرف زكي بالتكفل بعلاج الفنان سامي عبد الحليم وسفره خارج البلاد ، بعد أن أعلن خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن .

أشرف زكي يستجيب للتكفل بعلاج سامي عبد الحليم |خاص

علاج الفنان  سامي عبد الحليم 

وقال أشرف زكي فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن نقابة المهن التمثيلية استجابت لعلاج الفنان سامي عبد الحليم ، وسيتم سفره خارج البلاد بالفعل ليتلقى علاجه ، وأن جميع التجهيزات متاحة.

وقد أعلن الفنان سامي عبد الحليم خلال الساعات القليلة الماضية ، عن تعرضه لأزمة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن خلال السنوات الماضية ، وذلك بسبب صعوبة حركته.

مرض سامي عبد الحليم

وأضاف سامي عبد الحليم فى عدة تصريحات، أن تشخيص حالته هو التهاب شديد فى الأعصاب بسبب مضاعفات مرض السكري، وأن حالته الصحية لا تشهد أي تحسن لأنه لابد أن يسافر إلى الصين بسبب توفر الخلايا الجذعية هناك، ولكن ظروفه المادية لا تسمح بالسفر ، معلقًا: أن العلاج الوحيد ليا إني أمشي وأعمل علاج طبيعي، بس العلاج الطبيعي غالي جدًا الجلسة 400 جنيه علشان أعمل 10 جلسات محتاجة 4000 جنيه.

وقال سامي عبد الحليم: أن سنه حاليًا 77 عامًا وأن الحياة أرهقته ، وأن ابنه مهند هو الذى يساعده فى البيت ، وابنته تحرص على توصيله للمعهد يوميًا. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبد الحليم،  مسلسل زلزال، وعرض العمل في السباق الرمضاني 2019، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازي، هنادي مهنا، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. 

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أشرف زكي يستجيب للتكفل بعلاج سامي عبد الحليم |خاص

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