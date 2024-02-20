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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لمدرسة أغا بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يضع
محافظ الغربية يضع حجر الأساس لمدرسة أغا بالمحلة الكبرى

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه النائب أحمد بلال البرلسي والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، حجر الأساس لمدرسة محمد احمد أغا الابتدائية بالمحلة الكبرى.

واستمع المحافظ لشرح توضيحي عن المدرسة والتي ستقام على مساحة 1537.92م2 وتتكون من 4 فصول رياض أطفال و 12 فصل دراسي وغرفة مصادر وغرفة مجالات، غرفتين كمبيوتر، غرفة مدرسين وغرفة أخصائي نفسي، غرفة إدارة، وغرفة مدير بتكلفة اجمالية 16.53 مليون جنيه.

وخلال كلمته قدم المحافظ الشكر لأهالي المحلة الكبرى على موقفهم الوطني، وحبهم للعمل الخيري، والذي يظهر روح الانتماء وحب الوطن ومدى الاهتمام بالعملية التعليمية. مشيرًا الى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وظهر ذلك جليا في الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.

وأضاف رحمي، أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية بالتعاون مع الأهالي من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

من جانبه قال النائب أحمد بلال البرلسي إن افتتاح مدرسة جديدة في مدينة المحلة الكبرى هو لحظة تاريخية، كون المدينة حبيسة ولا يوجد بها أي أراضي أملاك دولة لإقامة مدارس، ما تسبب في عدم بناء مدارس جديدة في المدينة منذ حوالي 20 سنة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن المدرسة التي تم التبرع بأرضها من جانب الأهالي ستحل أزمة الكثافة الطلابية في جزء كبير من حي ثان المحلة الكبرى، وستحل مشكلة الضغط على مدرسة هشام البزاوي بمنشية البكري.

ووجه النائب أحمد البرلسي الشكر لمحافظ الغربية على دعمه لإقامة هذه المدرسة وحرصه على التواجد ومشاركه الأهالي فرحتهم، كذلك وجه الشكر للمتبرعين أبناء الحاج محمد أحمد أغا لكونهم سبب رئيسي في المساهمة في تقليل الكثافة بشكل كبير بمدارس مثل هشام البزاوي وجودة النادي بعزبة البرلسي.

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