عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تستضيف ملتقى البريكس لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية

صدى البلد

تستضيف مصر لأول مرة، اليوم الأربعاء، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، حيث سيتم مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومين.

مناقشة كيفية تطبيق مبادئ قانون حماية المنافسة

وأفاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان أمس الثلاثاء، بأن مسؤولي أجهزة المنافسة والأكاديميون في مجموعة البريكس يستهدفون مناقشة كيفية تطبيق مبادئ قانون حماية المنافسة بشكل أكثر نشاطًا وشمولية للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان "سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة"، وأخرى تحت عنوان "مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء … نظرة عامة على التطورات الحالية"، والثالثة تحت عنوان "سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سعر الذهب اليوم 21-2-2024

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

ترشيحاتنا

وزنه 2 طن.. قمر صناعي ضخم يهدّد كوكب الأرض خلال ساعات|تفاصيل

في طريقها إلى العراق.. رائحة كريهة تغزو كيب تاون بسبب سفينة الموت|تفاصيل

مصر تستضيف ملتقى البريكس لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية

بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-2-2024

تخفيضات تصل لـ 40%.. بشرى سارة للمواطنين لتوفير السلع الغذائية قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

دراسة غريبة لرواد السوشيال ميديا: الوجه المبتسم لا يعبر عن السعادة

بسبب الابتسامة.. وفاة عريس هندي قبل زفافه| ما القصة؟

جسم ممشوق.. مي حلمي تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ