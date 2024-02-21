عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: الحكم القضائي لصالحي يساعد على استقرار الزمالك.. ولم نحدد موعد زيارة الأهلي

حسام المندوه أمين
حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن حيثيات الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا، تؤكد على صحة موقفه من بداية ترشحه في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أن الأمر جاء لمصلحة استقرار القلعة البيضاء.

 

وقال المندوه عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الجميع يسعى لخدمة نادي الزمالك، وأدعو كل من ينتمي للنادي بضرورة المساهمة في استقراره، وتدعيم المجلس الحالي خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية الدورة الانتخابية، والجميع يريد انجاح النادي تحت قيادة حسين لبيب الذي يتعامل بشكل رائع في جميع الملفات".

 

وأضاف: "لدينا تحديات غير طبيعية في نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، وما حدث في الشهور الثلاث الماضية يؤكد أنه في وجود الاستقرار سيكون هناك نجاح كبير، وتم حل أزمة القيد بعد التوصل لحلول مع نادي سبورتنج لشبونة، على سبيل المثال".

 

وأكمل: "الجمعية العمومية هي التي تحاسب المجلس الحالي، ولابد من التكاتف داخل النادي، وأن يكون للجمعية العمومية الكلمة والأخيرة، بدلا من اللجوء لرفع دعاوى قضائية".

 

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك: "زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك مشهد محترم وتأخر كثيرًا، ولابد أن تستمر الزيارات بين الناديين، عندما تعطي الرسائل من مجالس الإدارات للجماهير يكون هناك هدوء بين الجماهير، بدلا من المناوشات التي تحدث، ويكون هناك تبعات مزعجة ومنع الجماهير من الاستادات، وهم الجزء الاساسي في صناعة الرياضة".

 

وواصل: "الجمهور عليه التشجيع بحماس ودعم ناديه بقوة شديدة، ولا يخرج عن النص مطلقًا، وعلى الإعلام الرياضي ضرورة تدعيم هذه الأمور".

 

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق لأي ملفات آخرى سواء ملف كهربا أو غيره، والهدف الأهم هو العلاقة الطيبة والتواصل المستمر بشكل إيجابي بين الزمالك وكل الأندية الآخرى.

 

وختم حديثه قائلا: "لم يتم تحديد موعد زيارة النادي الأهلي، ومستمرين في اجراءات الحصول على غرامة كهربا وتم التعاقد مع محامي تونسي بجوار السويسري الموجود معنا، والعلاقات الطيبة سوف تسرع من إجراءات الحصول على الغرامة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة

انفراد.. أول صورة للفنان محمد رمضان بعد تسليم نفسه لأمن محكمة الجيزة

استشهاد سيدة وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شهود عيان علي واقعة أوسيم أمام المحكمة : الجحش نزل البرسيم

جوميز يطلب من لاعبي الزمالك غلق ملف مباريات الدوري لهذا السبب

المتهمون بقـ.تل صديقهم بالقاهرة: طلقة بالخطأ أنهت حياته وتخلصنا من الجثمان بدفنه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ