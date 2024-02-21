الإسماعيلي: نعتذر عن لافتة جماهير الفريق.. وعلاقتنا قوية بمجلس الزمالك

أكد فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أنه يستنكر رفع لافتة جمهور ناديه التي تم رفعها في المدرجات خلال لقاء الزمالك، مُبديًا استياءه من الخروج عن النص الذي حدث في المدرجات، مؤكدًا على عمق العلاقات مع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان متواجدًا في الإسماعيلية لحضور اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نيابة عن الإسماعيلي فإننا نعتذر عما حدث من الجماهير، ونحن أبناء الإسماعيلية يد واحدة من أجل لم شمل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "علينا أن تكون أخلاقنا أفضل، ولا يمكن نسيان العلاقات الجيدة مع الزمالك منذ زمن كبير، ونسعى لإعادة العلاقات المميزة مع كل الأندية، ونقدم اعتذارًا عما حدث ونحن بلد أخلاق وأهل الإسماعيلية يتمتعون بالإخلاق المُميزة".

وأكمل: "أناشد النادي الأهلي من أجل العودة بقوة للعلاقات الطيبة، لأننا نسعى لوجود علاقات قوية مع كل الأندية".