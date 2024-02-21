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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى بشأن جاهزية وسام أبو علي و سفره إلى غانا مع الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، خضع للفحص الطبي عقب إصابته بكدمة في الساق، والذي أثبت جاهزيته.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبو علي خضع لفحص طبي بعد تدخل عمرو السولية معه في التدريبات، ولكن تم التأكد من سلامته وبالتالي تقرر سفره مع الفريق إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا".

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النادي الأهلي مع نظيره نادي ميدياما الغاني في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادمة الساعة السادسة مساءًا.

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