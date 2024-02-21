وزنه 2 طن.. قمر صناعي ضخم يهدّد كوكب الأرض خلال ساعات|تفاصيل

من المنتظر أن يدخل قمر صناعي أوروبي الغلاف الجوي للأرض، ويحترق خلال الساعات المقبلة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان القمر الصناعي ERS-2 عبارة عن منصة مراقبة متطورة عندما تم إطلاقه في عام 1995، حيث قام بصياغة تقنيات تُستخدم الآن بشكل روتيني لمراقبة كوكب الأرض، لكنه شرد في الفضاء بعدها في عام 2011 عقب إنهاء عملياته وإخراجه من مداره.

ومن المتوقع أن يعود إلى الأرض في الساعة 6:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مع نافذة من عدم اليقين مدتها 15 ساعة.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2 طن سوف يحترق أثناء هبوطه.

من الممكن أن تتحمل بعض الأجزاء الأكثر قوة الحرارة الشديدة الناتجة أثناء الهبوط عالي السرعة، لكن فرص إصابة هذه الشظايا بالمناطق المأهولة بالسكان والتسبب في أضرار ضئيلة.

ويمكن أن تهبط في أي مكان تقريبًا في العالم، ولكن نظرًا لأن معظم سطح الأرض مغطى بالمحيطات، فإن أي حطام يبقى على السطح من المرجح أن يُفقد في البحر.

وقال ميركو ألباني من قسم مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية: "الجدير بالذكر أن أياً من العناصر التي قد تعود إلى الغلاف الجوي (وتصل إلى السطح) ليست مُشعة أو سامة".