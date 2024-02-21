وزير العدل الجزائري يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في المجال القضائي

بحث وزير العدل الجزائري، عبدالرشيد طبي، مع السفير توماس إيكرت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والاتحاد في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين القضائي والمؤسساتي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل الجزائري أمس /الثلاثاء/ بمقر الوزارة، للمسؤول الأوروبي، حسبما ذكرت وزارة العدل الجزائرية في بيان.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الأوروبية أعرب عن استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية للدول أعضاء الاتحاد.