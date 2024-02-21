حدث ليلا.. موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. طلب عاجل من حسام حسن إلى اتحاد الكرة.. إصابات بانفجارات مجهولة المصدر بسوريا

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مصر تستضيف ملتقى البريكس لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

تخفيضات تصل لـ 40%.. بشرى سارة للمواطنين لتوفير السلع الغذائية قبل رمضان

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أحدهم قنبلة أفريقية.. الأهلي يستهدف 4 صفقات مدوية بأوامر كولر

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الخارجية الأمريكية تدين مواصلة الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

سوريا.. إصابات في انفجارات مجهولة ضد جماعات موالية لإيران

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف مفاجأة عن اللحوم المستزرعة .. فيديو