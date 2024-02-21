أعلن نائب قائد التسليح في مجموعة "المركز" الروسي، أن عسكريين من المجموعة عثروا على عشرات الوحدات من المعدات السوفيتية والأمريكية التي تركتها القوات الأوكرانية، والتي كانت مناسبة للإصلاح، في أفدييفكا المحررة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب القائد: "حتى اليوم، لقد أحصيت نحو عشر وحدات من مدرعات بي إم بي-1 وهناك نحو 7-8 وحدات من إم113 الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أنني قمت بسحب اثنتين. لقد تم التخلي عنهما أثناء الانسحاب، عندما أدركوا أنهم محاصرين".

وأضافت "لقد تخلوا عن الكثير من مدرعات بي إم بي-1 والأمريكية إم113".

كما تم وضع علامة تكتيكية على المركبة المدرعة للقوات الأوكرانية، ويبدو الجزء الداخلي للمركبة جديدًا تقريبًا، ولكن مساراتها تالفة من الخارج. وبحسب نائب القائد، فإنهم يخططون لإصلاح الغنائم واستخدامها لصالح القوات الروسية.