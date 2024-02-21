صحف الإمارات اليوم.. آن الأوان للحرب في غزة أن تنتهي.. ألمانيا تحذر من نتائج الصراع بأوكرانيا.. والمجر تقترب من التصديق على انضمام السويد إلى الناتو

العثور على مكونات أمريكية وأوروبية في صاروخ كوري شمالي بأوكرانيا

المحكمة العليا في لندن ترد التماساً لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل

المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا ارتد علينا بشدة

قصف وغارات على جنوب لبنان واستهداف مواقع إسرائيلية

المجر تصدق على انضمام السويد إلى الـ «ناتو»

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

فمن صحيفة "الاتحاد"، أكدت الإمارات أنه آن الأوان للحرب في قطاع غزة أن تنتهي بعد أكثر من 4 أشهر على بدئها، معربةً عن خيبة أملها إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار، جاء ذلك فيما تواصلت الجهود الدولية والدعوات لتحقيق التهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى الإفراج عن الأسرى والرهائن.

وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة برسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «أعربت دولة الإمارات عن خيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضواً. وبعد أكثر من أربعة أشهر من القتل والتشريد، دون وجود نهاية في الأفق، آن لهذه الحرب أن تنتهي».

عربيًا، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن عمليات القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» تواصلت عبر حدود لبنان الجنوبية، أمس الثلاثاء، وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على عدد من القرى اللبنانية، بينما أعلن «حزب الله» استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

في حين هدد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت لبنان، لافتاً إلى أن طائراته الحربية تعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما لزم الأمر.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن منظمة لتعقب الأسلحة أعلنت أن بقايا صاروخ بالستي كوري شمالي عُثر عليه في أوكرانيا يحتوي على مكونات تحمل علامات منشأ لشركات مقراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكشف تقرير لمنظمة "بحوث التسلّح خلال النزاعات" (كار) أن كوريا الشمالية قادرة على الحصول على مكونات غربية لأسلحتها رغم العقوبات المشددة المفروضة عليها، وأن روسيا تستخدم هذه الأسلحة الكورية الشمالية في حربها ضد أوكرانيا.

ومن الصحيفة أيضًا، ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية.

أما صحيفة "الخليج" فنقلت أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد أن عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير في ألمانيا لأنها «لم تكن مستعدة بشكل جيد»، في وقت قالت فيه غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن هناك تراجعاً في الاقتصاد هذا العام وسيواجه أسوأ انخفاض له، مقارنة منذ 20 عاماً.

فيما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه بعد تأخر طويل من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الإثنين المقبل. وطلب زعيم حزب «فيدس» الحاكم ماتي كوتشيس من رئيس البرلمان إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 26 فبراير.