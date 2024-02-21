عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. آن الأوان للحرب في غزة أن تنتهي.. ألمانيا تحذر من نتائج الصراع بأوكرانيا.. والمجر تقترب من التصديق على انضمام السويد إلى الناتو

صحف الإمارات
صحف الإمارات

العثور على مكونات أمريكية وأوروبية في صاروخ كوري شمالي بأوكرانيا
المحكمة العليا في لندن ترد التماساً لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
المستشار الألماني: الصراع في أوكرانيا ارتد علينا بشدة
قصف وغارات على جنوب لبنان واستهداف مواقع إسرائيلية
المجر تصدق على انضمام السويد إلى الـ «ناتو»  

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

فمن صحيفة "الاتحاد"، أكدت الإمارات أنه آن الأوان للحرب في قطاع غزة أن تنتهي بعد أكثر من 4 أشهر على بدئها، معربةً عن خيبة أملها إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار، جاء ذلك فيما تواصلت الجهود الدولية والدعوات لتحقيق التهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى الإفراج عن الأسرى والرهائن.

وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة برسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «أعربت دولة الإمارات عن خيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن  على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضواً. وبعد أكثر من أربعة أشهر من القتل والتشريد، دون وجود نهاية في الأفق، آن لهذه الحرب أن تنتهي».

عربيًا، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن عمليات القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» تواصلت عبر حدود لبنان الجنوبية، أمس الثلاثاء، وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على عدد من القرى اللبنانية، بينما أعلن «حزب الله» استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

في حين هدد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت لبنان، لافتاً إلى أن طائراته الحربية تعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما لزم الأمر.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن منظمة لتعقب الأسلحة أعلنت أن بقايا صاروخ بالستي كوري شمالي عُثر عليه في أوكرانيا يحتوي على مكونات تحمل علامات منشأ لشركات مقراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكشف تقرير لمنظمة "بحوث التسلّح خلال النزاعات" (كار) أن كوريا الشمالية قادرة على الحصول على مكونات غربية لأسلحتها رغم العقوبات المشددة المفروضة عليها، وأن روسيا تستخدم هذه الأسلحة الكورية الشمالية في حربها ضد أوكرانيا.

ومن الصحيفة أيضًا، ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية.

أما صحيفة "الخليج" فنقلت أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد أن عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير في ألمانيا لأنها «لم تكن مستعدة بشكل جيد»، في وقت قالت فيه غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن هناك تراجعاً في الاقتصاد هذا العام وسيواجه أسوأ انخفاض له، مقارنة منذ 20 عاماً.

فيما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه بعد تأخر طويل من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الإثنين المقبل. وطلب زعيم حزب «فيدس» الحاكم ماتي كوتشيس من رئيس البرلمان إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 26 فبراير.

صاروخ كوري شمالي أوكرانيا لندن إسرائيل مواقع إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

ترشيحاتنا

استقطبوا ذوي الضوائق المالية|ننفرد بأقوال مسئول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تجارة الأعضاء

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لطبيب شهير تاجر في الأعضاء البشرية

مضوني على إيصال أمانة.. ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

نمبر وان في القفص.. محكمة الجيزة تنظر قضية محمد رمضان اليوم

سعر عيار 24 اليوم 21-2-2024 في محلات الصاغة

احترس .. هذه أمور تمنع الخشوع في الصلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

بـ يورو واحد.. يمكنك شراء منزل أحلامك في أجمل دول العالم|ما القصة؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ