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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: مصر تؤكد رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني

صدى البلد

شددت صحيفة "الجمهورية" على أن مصر تؤكد في كل المحافل الدولية والإقليمية رفضها الـقـاطـع لأي مـحـاولـة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى خارجها، والتأكيد بشدة على رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفـح، وضـرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كافية لإعاشة أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة.

رفض قاطع للعمليات العسكرية برفح

وأفادت الصحية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (رفض قاطع للعمليات العسكرية برفح)، بأن الجهود المصرية لا تتوقف من أجـل، تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وإزالـة العوائق التي تضعها إسرائيل، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلـى هدنة إنسانية تحقن دمــاء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود على فرص التوصل لوقف كامل ودائـم لإطلاق النار والمضي قدمًا في مسار حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بـ"إن الاستقرار والأمـن الحقيقي لشعوب المنطقة بأسرها لا يتحقق إلا بسلام شامل وعادل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية".

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