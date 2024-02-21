عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس وموعد انتهاء الشتاء رسميا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرضاد الجوية، أنه بدأنا نشعر بالاستقرار في الأحوال الجوية، والأجواء الدافئة، خاصة مع سطوع أشعة الشمس بفترة النهار، على الرغم أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، بمقدار درجتين إلى 3 درجات.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، إنه تتلاشى فرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه مع غياب أشعة الشمس نبدأ بالشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.

 

 سينتهي يوم 20 مارس القادم

وأشارت منار غانم إلى أنه من الوارد أن نشهد تقلبات جوية، خاصة أن فصل الشتاء سينتهي يوم 20 مارس القادم.

الأرضاد الجوية الاحوال الجوية اشعة الشمس درجات الحرارة المسطحات المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

نجم تونسي يدخل على رادار الأهلي لتعويض ديانج .. تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن راتب كيروش

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

ترشيحاتنا

طعنه بالس.كين بقدمه اليسرى فأودى بحياته.. تفاصيل وفاة عامل على يد شقيقه

مصر و10 دول يشاركون اليوم في مرافعة أمام العدل الدولية لكشف الممارسات الإسرائيلية

هجوم إسرائيلي بالصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة دمشق

في لبنان.. الحكم على روسي بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

هل التردد في الفطر يفسد صيام التطوع؟.. اعرف الموقف الشرعي

حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

فيديو

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ