الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس وموعد انتهاء الشتاء رسميا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرضاد الجوية، أنه بدأنا نشعر بالاستقرار في الأحوال الجوية، والأجواء الدافئة، خاصة مع سطوع أشعة الشمس بفترة النهار، على الرغم أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، بمقدار درجتين إلى 3 درجات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، إنه تتلاشى فرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه مع غياب أشعة الشمس نبدأ بالشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.

سينتهي يوم 20 مارس القادم

وأشارت منار غانم إلى أنه من الوارد أن نشهد تقلبات جوية، خاصة أن فصل الشتاء سينتهي يوم 20 مارس القادم.