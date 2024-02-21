التجارة البحرية تحذر من نشاط متزايد لتحليق المسيّرات غرب الحديدة

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن نشاط متزايد قرب السواحل اليمنية وهو ما يشي بمخاطر كبيرة على السفن العابرة للاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت الهيئة البريطانية بتحليق المسيرات على بعد 40 ميلا غرب مدينة الحديدة اليمنية، المنطقة التي يشن منها الحوثيون هجماتهم على السفن.



ويقول الحوثيون إنهم لن يتوقفوا عن مهاجمة سفن الاحتلال أو أمريكا وبريطانيا اللتان تشنان عملية عسكرية في غزة.

من ناحية أخرى، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل يستمر في النزيف من قواته الاحتلالية أمام المقاومة الفلسطينية التي تواصل عملياتها ضدهم كل يوم.