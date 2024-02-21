لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

فازت صورة مذهلة تظهر الحيتان وهي ملقاة في مقبرة تحت الماء قبالة سواحل جزيرة جرينلاند (أكبر جزيرة في العالم)، بجائزة أفضل مصور تحت الماء لعام 2024.

تُظهِر الصورة هياكل عظمية للحيتان وهي تستريح في قبرها المائي بعد أن قتلها الصيادون قبالة جزيرة جرينلاند التي تقع شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا.

وتم أخذ الحيتان إلى الشاطئ، وتجريدها من الجلد والدهون واللحوم، قبل سحبها مرة أخرى إلى البحر وإلقائها في قبرها المائي. وهناك، تبقى في المياه الضحلة لتأكلها اللافقاريات البحرية.

التأثير على مخلوقات الكوكب

فازت الصورة، التي التقطها أليكس داوسون، بجائزة أفضل مصور تحت الماء لعام 2024 بعد اختيارها من بين أكثر من 6500 صورة مشاركة أخرى.

وقال رئيس اللجنة أليكس موستارد أنه تم اختيار صورة "Whale Bones" لتكون الفائزة لأنها "تدعونا إلى النظر في تأثيرنا على المخلوقات العظيمة على هذا الكوكب"، وفقًا لموقع Live Science.

وقال المصور داوسون في بيان أنه "في شرق جرينلاند، يجلب الصيادون المحليون الحيتان ويتقاسمونها فيما بينهم". مضيفًا أنه "من بين مجموعة مستقرة تضم أكثر من 100.000 من حوت المنك في شمال المحيط الأطلسي، عادة ما يأخذ صيادو تاسيلاك أقل من اثني عشر حوت فقط".

وقال داوسون إن عائلات البلدة تتجمع عند انخفاض المد لتقطيع الجلد والدهن واللحوم الخاصة بالحيتان. مشيرًا إلى أنه "يتم استهلاك كل الحيتان تقريبًا، ولكن الهيكل العظمي الخاص بها يتم سحبه مرة أخرى إلى البحر بسبب المد العالي التالي، ويمكن العثور على البقايا في المياه الضحلة حيث تلتقطها اللافقاريات البحرية المختلفة".

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بعض الصور الأبرز التي شاركت في مسابقة أفضل مصور تحت الماء لهذا العام التي أطلقت لأول مرة في عام 2015.