عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

لأول مرة.. صور توثق
لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

فازت صورة مذهلة تظهر الحيتان وهي ملقاة في مقبرة تحت الماء قبالة سواحل جزيرة جرينلاند (أكبر جزيرة في العالم)، بجائزة أفضل مصور تحت الماء لعام 2024.

تُظهِر الصورة هياكل عظمية للحيتان وهي تستريح في قبرها المائي بعد أن قتلها الصيادون قبالة جزيرة جرينلاند التي تقع شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا. 

وتم أخذ الحيتان إلى الشاطئ، وتجريدها من الجلد والدهون واللحوم، قبل سحبها مرة أخرى إلى البحر وإلقائها في قبرها المائي. وهناك، تبقى في المياه الضحلة لتأكلها اللافقاريات البحرية.

التأثير على مخلوقات الكوكب

فازت الصورة، التي التقطها أليكس داوسون، بجائزة أفضل مصور تحت الماء لعام 2024 بعد اختيارها من بين أكثر من 6500 صورة مشاركة أخرى. 

وقال رئيس اللجنة أليكس موستارد أنه تم اختيار صورة "Whale Bones" لتكون الفائزة لأنها "تدعونا إلى النظر في تأثيرنا على المخلوقات العظيمة على هذا الكوكب"، وفقًا لموقع Live Science.

وقال المصور داوسون في بيان أنه "في شرق جرينلاند، يجلب الصيادون المحليون الحيتان ويتقاسمونها فيما بينهم". مضيفًا أنه "من بين مجموعة مستقرة تضم أكثر من 100.000 من حوت المنك في شمال المحيط الأطلسي، عادة ما يأخذ صيادو تاسيلاك أقل من اثني عشر حوت فقط". 

وقال داوسون إن عائلات البلدة تتجمع عند انخفاض المد لتقطيع الجلد والدهن واللحوم الخاصة بالحيتان. مشيرًا إلى أنه "يتم استهلاك كل الحيتان تقريبًا، ولكن الهيكل العظمي الخاص بها يتم سحبه مرة أخرى إلى البحر بسبب المد العالي التالي، ويمكن العثور على البقايا في المياه الضحلة حيث تلتقطها اللافقاريات البحرية المختلفة".

فازت صورة مارتن بروين للدبابات في قاع المحيط في الأردن بالجائزة في فئة "حطام السفن"

بعض الصور الأبرز التي شاركت في مسابقة أفضل مصور تحت الماء لهذا العام التي أطلقت لأول مرة في عام 2015.

الحيتان مقبرة تحت الماء سواحل جزيرة جرينلاند جائزة أفضل مصور تحت الماء لعام 2024 جائزة أفضل مصور تحت الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن راتب كيروش

موضوعات متعلقة

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

كارثة عالمية.. العلماء يحذرون من قرب إصابة الإنسان بـ"الزومبي" والسبب أمريكا

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

ترشيحاتنا

إعلام عبري يكشف اغتيال الاحتلال مسئولا إيرانيا في وسط دمشق.. تفاصيل

نائبة تتقدم باقتراح برغبة لزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين.. تفاصيل

تمنعهم من الوصول لحساباتهم.. سر رسالة من واتساب تثير غضب الملايين

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

بعد الفيتو.. أبوالغيط: المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز شللها

هشام آمنة: تنفيذ 210 آلاف مشروع بقروض 28 مليار جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ