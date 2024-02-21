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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أهمية لقاء الرئيس السيسي مع عمار الحكيم.. كاتب صحفي يوضح

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع عمار الحكيم

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عمار الحكيم الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أحد اللقاءات المهمة والمتكررة لعمار الحكيم، فهو من الشخصيات العراقية المتوازنة التي تغلف المصالح الوطنية وتميل وتدعم انفتاح العراق على محيطه العربي.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أكبر دولة عربية في المنطقة، واستقبالها لعمار الحكيم جزء من انفتاح مصر واتصالاتها المستمرة والمتكررة والمتواصلة مع مختلف الأطراف.

وتابع أنّ اللقاء يأتي في ظروف إقليمية متوترة بسبب الحرب على قطاع غزة، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في هذا التوقيت، كما أنّها فرصة للاطلاع واستعراض جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب العبثية التي تواصل التدمير والقتال للمدنيين الأبرياء في القطاع.

وأشار السعيد، إلى الجهود المصرية المتواصلة من أجل إدخال المساعدات وإطلاق مسار سياسي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، فضلا عن أهمية البعد الثنائي لمصر، إذ إنّها أحد أهم الدول الداعمة للعراق وعروبتها، فضلا عن التعاون بين مصر والعراق على المستوى الثنائي، أو الثلاثي مع الأردن، أو في إطار التعاون العربي والإسلامي.

وأوضح أنّ الزيارة تمثل أهمية لشخصية عراقية وطنية لها ثقل في الساحة العراقية، تضيف الكثير إلى مستوى التعاون الثنائي والدعم المصري العربي للعراق.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عمار الحكيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مصر قطاع غزة

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