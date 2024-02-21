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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بداية الحرب

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حوالي 3200 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

 

وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن أكثر من 1350 من المعتقلين مرتبطون بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.


واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية 40 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء.

 

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قوات الاحتلال قتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابوا آخرين، خلال مداهمة لمدينة جنين ومخيمها.

وصباح اليوم أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" مواطنين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.

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