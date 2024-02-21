المتحدة للخدمات الإعلامية تستثمر في صندوق دعم السينما بالشراكة مع هيئة الترفيه السعودية

نشر عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن دخول شركة دى ميديا فى صندوق دعم السينما بالشراكة مع هيئة الترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وقال عمرو الفقى : يسر شركة المتحدة، من خلال شركة ميديا الإعلامية إحدى الشركات التابعة، أن تُعلن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما، Big time بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه الراعي الرئيسي للصندوق.

وأضاف عمرو الفقي: ووزارة الثقافة السعودية، ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام، وذلك استكمالًا لدور شركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي.

عمرو الفقى

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، معلقا على أوجه التعاون مع هيئة الترفيه السعودية عبر الاتفاقيات الجديدة أن العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة وأن مايحدث هو البناء على تلك العلاقات عبر تطويرها في مجالاات الفن والرياضة .

وأكد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" دورنا في الشركة المتحدة سواء مع وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة عبر تنظيم مباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر التي تعقد في الثامن من فبراير وذات الامر ينطبق على أوجه التعاون مع وزارة الثقافة وبين هيئة الترفيه دور الشركة المتحدة سيكون عبر إمكانياتها وقنواتها من خلال التنظيم والامور اللوجستية سيكون لها دعم كبير للفعاليات التي ستقام في القاهرة ".