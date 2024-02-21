عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المتحدة للخدمات الإعلامية تستثمر في صندوق دعم السينما بالشراكة مع هيئة الترفيه السعودية

عمرو الفقى
عمرو الفقى

نشر عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن دخول شركة دى ميديا فى صندوق دعم السينما بالشراكة مع هيئة الترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وقال عمرو الفقى : يسر شركة المتحدة، من خلال شركة ميديا الإعلامية إحدى الشركات التابعة، أن تُعلن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما، Big time بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه الراعي الرئيسي للصندوق.

وأضاف عمرو الفقي: ووزارة الثقافة السعودية، ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام، وذلك استكمالًا لدور  شركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي.

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

عمرو الفقى 

قال عمرو  الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، معلقا على أوجه التعاون مع هيئة الترفيه السعودية  عبر الاتفاقيات  الجديدة  أن العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة  وأن  مايحدث هو البناء على تلك العلاقات عبر تطويرها في مجالاات الفن  والرياضة .

وأكد  خلال  مداخلة تليفونية  ببرنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" دورنا في  الشركة المتحدة سواء مع وزارة الشباب والرياضة  وإتحاد الكرة  عبر تنظيم مباراة الاهلي والزمالك في  كأس مصر التي تعقد في الثامن من فبراير وذات الامر  ينطبق على أوجه التعاون مع وزارة الثقافة  وبين هيئة الترفيه دور الشركة المتحدة سيكون عبر إمكانياتها  وقنواتها  من خلال التنظيم  والامور اللوجستية  سيكون لها دعم  كبير للفعاليات التي ستقام في القاهرة ".

المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفيه السعودية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

ألبرت شفيق: فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على محمد إمام.. والعوضي نمبر 4

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

نادر عدلي: قناة الوثائقية ولدت قوية

أبطال فيلم الحريفة يكشفون سر تحقيقه أعلى الإيرادات

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة

انفراد.. أول صورة للفنان محمد رمضان بعد تسليم نفسه لأمن محكمة الجيزة

استشهاد سيدة وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شهود عيان علي واقعة أوسيم أمام المحكمة : الجحش نزل البرسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ