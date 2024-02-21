كولر يقدر هذه اللحظات.. تعليق شوبير على غياب كهربا عن مواجهة الأهلي وميدياما

علق الإعلامي أحمد شوبير على غياب كهربا عن مواجهة الأهلي لميدياما في دوري أبطال أفريقيا عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير :"أن كهربا قد طلب من إدارة الأهلي الغياب عن هذه المباراة بسبب فرح شقيقته فهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة له".

وٱشار شوبير إلي أن مارسل كولر يقدر هذه اللحظات الهامة فأعطاه الموافقه.

وهنأ شوبير كهربا بمناسبة زفاف شقيقته قائلاً: “الف مبروك ياكهربا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.