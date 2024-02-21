أول يوم رمضان.. صحيفة فرنسية تكشف موعد اجتياح الاحتلال لمدينة رفح

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجومه البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في بداية شهر رمضان المبارك في حال عدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وقال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس إنه بدون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدي حماس، سيجتاح الجيش الإسرائيلي المدينة التي نزح إليها حوالي 1.4 مليون فلسطيني في بداية شهر رمضان، أي حوالي 10 أو 11 مارس.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس أكدت مرارًا علي "معارضتها الصارمة" للهجوم البري علي رفح.

ومع تلاشي الآمال في التوصل إلى هدنة، يشعر جزء من المجتمع الدولي بالقلق إزاء التداعيات التي قد تخلفها الغازات والأعمال العدوانية من جانب الاحتلال على السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان في رفح. ويتجمع نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة في ظروف كارثية.

وقالت باريس الأحد الماضي في بيان صحفي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أعربا عن “معارضتهما الحازمة” للهجوم وكذلك “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر.